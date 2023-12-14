عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة السابعة من (N4) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على (304) قسائم بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 2/3/2003.



وذلك وفقا للمواعيد التالية:



توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 14 و17 الجاري وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 18 الجاري واجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 20 الجاري



واضافت «السكنية» ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسماؤهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلّم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت الى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



ونوهت الى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح الاثنين 18 الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وفيما يلي اسماء المواطنين:



سعود طلق سعد العازمي



حمد سراج محمد العجمي



احمد حسين محمد عبدالرضا



خالد محمد علي العقيل



محمد عواض بليهيد العازمي



علي جمال احمد دشتي



احمد عبدالهادي مسعود العجمي



هادي ناصر هادي الهاجري



مؤيد معيوف احمد الفارسي



علي حمد جار الله المري



عبدالله مطر عبدالله العميري



محمد ثامر محمد العازمي



مطلق محمد مطلق العازمي



مهدي ابراهيم يعقوب القلاف



خالد بريك جليمه مرزوق



ناصر عيد سيف الرومي



عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي



مبارك ضيرمان براك العجمي



محمد مجيبل ليلى العنزي



نواف عبيد صالح الصواغ العازمي



بدر حمود مبارك الغوينم



خالد فهد سعد الغانم



جازع راشد جازع العازمي



راشد نومان مريزيق سيف العازمي



سالم محمد فلاح العجمي



حمد سفر ناصر الهاجري



مشاري عواد عايد المحيلبي



سعود عبدالله سعود المحجان



مشعل بدر طعيمس المطيري



مساعد مهدي حمود العازمي



عبدالرحمن مناور صالح العازمي



احمد فهيد فهد سعد العازمي



حمود عويض منير العازمي



سامي فلاح مطلق دخنان العازمي



احمد عبدالله حمود الفراع



احمد رجا حامد المطيري



عبداللطيف ماطر سهو العازمي



مشعل عقيل خليفه العقيل



احمد عبدالمحسن عبدالله بوشيبه



بدر محمد عيد العليوي



جاسم محمد سيف النامي



مبارك حمد مجبل العازمي



مجبل حمد مجبل العازمي



مساعد عبدالله عبدالهادي الجويسري



مبارك هادي مطلق العازمي



مشعل مطلق سعد العازمي



غلاب محمد زايد المطيري



خالد سعود نوار العتيبي



مشعل عبدان سعد الرشيدي



فهد سندان عوض المطيري



خالد فارس محبوب الخميلي الرشيدي



وليد سعود هويل العضيله



جابر فهيد فهد العازمي



حامد راشد جازع العازمي



عياد مصلح عايد الرشيدي



حمود راضي صالح العليوي العازمي



خالد فهد عوض دهش العازمي



سعود سعد سعود المحجان



بدر دغيم خلف العازمي



نشمي حمدان فالح العازمي



طلال عيد مبارك العازمي



مبارك حمد مبارك العجمي



احمد مجبل مزرم الدواي



احمد حمد ابراهيم النخيلان



فيصل حميد صحن العازمي



جراح متعب معتق العازمي



بدر عبدالله سعيد العازمي



عايض غريب حمد العجمي



عبدالله حمد عبدالله حمد



علي حسن عبدالجبار القلاف



قحصان مفرح زايد العجمي



هادي مدرهم مناور الرشيدي



جاسم محمد خليفه العازمي



وليد احمد حمد المجرن



فيصل مزيد ناصر العازمي



منصور فلاح مطلق العازمي



مجبل مطير مجبل الرشيدي



خالد علي مصبح العازمي



فيصل غازي شويش اللميع



عيد عباد مناور الرشيدي



مشعل جهز محمد المطيري



محمد عيد شديد مساعد



ناصر محمد مانع العجمي



سالم عامر علي الدماك



فهد متاعب متعب العازمي



فواز عيد غايب الرشيدي



نافل فرحان عبدالله العازمي



وليد خالد فالح سعود



محمد سيف فهيد النجدي



جابر رشيد ناصر العازمي



خالد مطلق صنيهيت المطيري



سالم الحميدي سالم المطيري



سالم فهد سعد العازمي



فيصل سعد عواد العازمي



عبدالله مرود علي العجمي



فلاح سلمان فلاح سيف



سالم عيد سالم العميري



سالم مطير مجبل الرشيدي



طلال زياد عبدالرحمن العازمي



هذال محمد عبدالله



انور راشد بليق العازمي



وليد مفرح حمدان الحميدي



هايف عبدالله مبارك العازمي



علي خالد فالح سعود



خالد جامع عيد الرشيدي



ناصر عبدالله سالم العازمي



عبدالله حزام عامر العتيبي



بخيت حربي بخيت ثقل الدوسري



حامد مرزوق فالح العازمي



مشعل محمد مضحي الرشيدي



مشعل مفلح دخيل العازمي



فيصل هادي مطلق العازمي



محمد راشد ضاهر العازمي



محمد هابس مهدي القحطاني



نواف خلف ابداح قبلان



محمد دغش مسفر عبدالرحمن



علي عباس سالم خدادا



سامي مفلح شنوف الاصفر



مشعل طلق فلاح العازمي



محمد شريده علي الدماك



نصار خميس محمد نصار العجمي



محمد محسن بطي العجمي



بتال عبدالله ناصر الرشيدي



ناصر محمد جلعود القحطاني



نواف مفرح مزعل العازمي



علي سمير الاسود الرشيدي



فهيد حجي عيد العازمي



فهد نصار صنهات العازمي



نواف سعد سيف العازمي



ناصر عالي شالح المطيري



فايز رجعان سلمان عميره



خالد سعدون مجبل الطشه



هادي حمدان فالح رومي العازمي



محمد سعود سلطان سعده



محمد خلاوي عبدالله الشمالي



احمد محمد راشد البريوج



خالد عبدالعالي سهيل الرشيدي



خالد مبارك عايد العازمي



هزاع غزاي نافع المطيري



طلال محمد دريميح العازمي



فدعوس فهد فدعوس العجمي



سلمان الهذيلي فالح عبيد



بدر غازي مطلق المطيري



احمد محمد مطلق العازمي



خالد عسكر عبدالله الجامع الرشيدي



هادي علي ناصر العجمي



ناصر عويد عواد الزامل



نواف رجعان سعد الجويسري



سالم سعود عبيد العازمي



مشعل خالد مخلد المطيري



خالد هادي صنيتان العازمي



احمد حمود غنيم الصويلح



عبداللطيف محمد صالح الشايع



سعد فهد فهاد العازمي



صالح سعد فهيد العجمي



ناصر محمد سالم ساير العازمي



احمد محمد دعسان العازمي



عادل راشد مبارك الحجاج العازمي



مشعل مرزوق فالح العازمي



فايز حبيب مفلح السبيت العازمي



نايف حسين علي البلوشي



عيد سعود علي عيد العازمي



عادل احمد معزي عياده العازمي



محمد غايب سالم العازمي



محمد معزي غانم الميع



عيسى حامد مضحي الرشيدي



عادل سيف عويض الصابري



جاسم محمد عبدالله الحجيلان



سعد سعود عبدالهادي النجدي



سالم مزرم نصار العازمي



ثامر فهد جدعان العازمي



محمد جريان سعود العازمي



عايض اسحيب عايض سالم



عادل مبارك فالح العازمي



عبدالعزيز خالد مطلق الحضين



جمال شويمي سعود العازمي



عبدالله سعد ندا الجالي



ناصر بدر عايض العازمي



عادل حمود مطلق العازمي



منصور خالد سعد سعود الربعي



محمد مسيعد ناصر العازمي



طلال سعيد ندا جالي العازمي



حمد محمد مهنا العازمي



عادل دهام فهد العازمي



محمد سعد راضي العازمي



مشعل فاهد مبارك الهاجري



فهد ثني فلاح سيف



بدر سلطان عامر العجمي



فيصل سعيد طلق الحضيري



احمد ناصر سعد السهلي



احمد مطر صنيهيت المطيري



مفلح عيد مفلح فالح الرشيدي



مبارك محمد مبارك المجرن



علي حمود حمد الحميدي



محمد خضير كمعان الرشيدي



فهد مبارك نهار العازمي



جاسم محمد عتيج العازمي



ثامر يوسف خلف الحماد



عيد خالد زامل العازمي



فهد نزال حمدان العازمي



محمد سعران سالم الدماج



سند مساعد سالم العازمي



بدر محمد سعد المحجان



سعد راشد خلف الحربي



عبدالعزيز عايض هادي العازمي



ناصر علي حمران العازمي



ماجد جمعان عبدالله العازمي



خالد صالح مبرك النعيس



حمد غالب دليم الدوسري



خالد محمد ناصر العجمي



مشعل مبارك خميس محمد العجمي



محمد عبد الله محمد جلال السهلي



فارس راشد صنح العازمي



محمد عسيم محمد العجمي



بدر ناصر حمود عامر العجمي



هزاع جامع عيد الرشيدي



ناهي صالح عيد البرازي



بندر بداي نور العبدلي



فهد سلمان زيد العازمي



فالح راشد مطلق الهاجري



سامي جدي خالد العتيبي



عبدالعزيز صبيح عبدالله بوفتين



فواز حمود ساري المطيري



حمران مطلق حمران العازمي



طلال عصري عشوي العنزي



موسي صالح عبيد المطيري



بندر فهد عايض الرشيدي



عبدالرحمن سالم بنيان الدوسري



علي راشد زويد المطيري



انور علي عيد العليوي



مشاري مبارك هايف العازمي



ثامر راشد صقر الغوينم



عادل سعد عبدالهادي العميره



فهد حسن خميس الشويعر



عبدالله سالم مبارك اللميع



فهد عسكر عبدالله



ناصر عبدالله عوض المويزري



فهد مطلق حسين العازمي



بدر ناصر محمد العازمي



عبدالكريم محمد عبدالله الرشيدي



بدر عايض مبارك دعيج



حمدان مبارك محسن العازمي



فلاح ناصر حميدي الهاجري



عبدالله سعيد رباح العتيبي



فهد سعود سعد الصواغ



سعد محمد عبدالله الدوسري



خالد مسلم حمود الهديه



بصيص علي هديان العجمي



خالد فهد محمد العازمي



فايز مشل صنيتان المطيري



منصور ناصر حمود الهاجري



عادل لافي محمد العميري العازمي



ناصر عبدالرحمن محمد العجمي



نواف بدر عليان المطيري



ناصر جعفر راشد الهاجري



مشعل ناصر عيد البراك الرشيدي



حمد حمود حمد العجمي



حامد حمود حمدان الرشيدي



خالد عيد مبارك العازمي



فهد سامي فهد الابراهيم



حمود سعد زنيفر العازمي



فيصل لافي خلف البطحاني العازمي



محمد هادي مبارك الهاجري



محمد احمد عبداللطيف الرويح



ماجد محمد عبدالله الدوسري



فهد سعيد طلق الحضيري العازمي



مساعد فلاح سلطان المطيري



مسفر محمد مرزوق العواد



محسن محمد فهاد العجمي



فهد محمد عبدالله العجمي



عبدالله سعد حمود العازمي



ضيدان فهد نهار العجمي



ثامر محمد سعد غريب



مبارك مرضي مبارك عويض



عادل فهد هديبان



عبدالله خلف مطلق العازمي



ابراهيم راشد مبارك العازمي



عبدالعزيز سعد سعود محجان



شايم شايم عالي العازمي



صالح رفاعي مطلق الصواغ



حمد علي مانع علي



حسن شينان سعد الدوسري



محمد مرزوق زايد العازمي



محمد راشد حمود الحجيلان



ظافر ثامر ظافر الدوسري



عادل عمعوم ارغيم العازمي



خالد رشيد محمد المطيري



محمد عبدالله غدنان الشمري



احمد محمد شافي الصانع



سالم صالح سعد العازمي



محمد فهيد فالح مجلاد



شمروخ عبدالله بداح الهاجري



عبدالرحمن حمود صالح العازمي



غانم ابطيحان سالم الدويهيس



محمد فهد ابجاد المجروب



راشد خلف عيد العازمي



سالم مبارك عايد الشدقم



علي محمد فلاح جفيدان



فايز هويدي فراج العازمي



خالد صالح علي العازمي



مشاري فلاح فهد بن جامع



عادل صياح عيد العازمي



محمد سكتان ماضي العازمي



صالح مطلق هزيم العازمي