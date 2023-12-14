أجرى الرئيس السوري بشار الأسد تعديلا وزاريا محدودا، وحل «وزارة شؤون رئاسة الجمهورية» وحوّلها الى أمانة.



وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الأسد أصدر المرسوم رقم 313 القاضي بتسمية المهندس حسين مخلوف وزيرا للموارد المائية، وتسمية المهندسة لمياء يوسف شكور وزيرا للإدارة المحلية والبيئة.



كما أصدر المرسوم التشريعي رقم 38 الذي يقضي بإحداث «الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية» على ان تتبع لرئيس الجمهورية، وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وتهدف إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته. وقال المرسوم ان الأمانة العامة ستتولى تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها.