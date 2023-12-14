محمد المطيري: الصفقة ستدعم خطط التطوير لـ 2024 مالياً وتشغيلياً

موقع ريادي جديد للشركة نهاية 2024.. بتجاوز إيراداتها 60 مليون دينار



علي إبراهيم



أعلنت شركة العيد للأغذية توقيع عقد شراء 99% من حصص رأسمال شركة سوق الأشراف المركزي المملوكة لشركة مجموعة دلقان القابضة، واكتمال صفقة الاستحواذ عليها بقيمة 20.5 مليون دينار، بالتوازي مع نجاح الاكتتاب العام لزيادة رأس مال شركة العيد للأغذية المصرح به والمصدر والمدفوع من 18.6 مليون دينار، إلى 30.33 مليون دينار من خلال إصدار وتخصيص 117.14 مليون سهم عادي بسعر طرح 175 فلسا للسهم الواحد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية م.محمد المطيري إن الاستحواذ على شركة سوق الأشراف المركزي خطوة نوعية تستهدف التوسع بالعمليات التشغيلية في قطاع الخدمات الغذائية لدعم استراتيجية التوسع الإقليمي «Goals 25» وتسريع آلياتها، مشيرا إلى نجاح شركة الأشراف الغذائية خلال السنوات العشر الأخيرة في أن تكون لاعبا رئيسيا في قطاع الخدمات الغذائية بتوفير السلع الغذائية الاستهلاكية الأساسية واللحوم والأطعمة المجمدة لشركات القطاع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وأضاف المطيري خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في المكتب التنفيذي للشركة أن أهداف التوسع بقطاع الخدمات الغذائية والتي من أهمها دعم التنوع في قطاعات الأعمال ومصادر الدخل لشركة العيد للأغذية، وخلق فرص ذات قيمة للمنتجات والشركاء لزيادة حصتها في السوق وتحفيز النمو، بالإضافة إلى تمكين التوسع الإقليمي 25 Goals وضمان نتائج مستدامة للشركاء والمساهمين.

وأشار إلى مميزات ونتائج الاستحواذ التي ستدعم خطط التطوير لعام 2024 على مستوى العوائد المالية والتشغيلية، والتي يأتي في مقدمتها تجاوز إيرادات العيد بنهاية عام 2024 عتبة 60 مليون دينار، مما سيترتب عليه خلق موقع ريادي جديد للشركة، وارتفاع أرباح أسهم العيد بنهاية 2024، وتعزيز النمو المتواصل لربحية سهم العيد لتوزيع أرباح مستدامة للمساهمين.

وأكد المطيري أهمية الاستحواذ في التوسع بالعمليات التشغيلية ودعم مركز العيد كمنافس رئيسي في قطاع الأطعمة المجمدة، حيث ستحقق الشركة مركزا رياديا كمورد للدجاج المجمد الكامل للتموين وهو أكبر قناة توزيع في الكويت، بالإضافة الى تعزيز التنوع بخطوط الأعمال في العيد لتضم قطاع التجزئة مع التركيز على المواد الخام، ومعدات الشوكولاتة، والمكسرات، والحلويات.

ولفت المطيري إلى مبدأ الاستدامة كأساس راسخ لعمل العيد للأغذية في القطاع الغذائي بما تشمله بداية من الاستدامة بجودة ورقي الاعمال التشغيلية للشركة، ومرورا بعلاقتها مع الشركاء والموردين، وقيمها ومبادئها المتبعة في العمل، وجهودها نحو التطوير والتقدم، ووصولا الى الاستدامة في الأرباح والعلاقة مع المستثمرين والمساهمين تحقيقا لشعار العيد للأغذية «نمو متواصل».

واختتم المطيري بتوجيه الشكر والامتنان لجميع الملاك والمساهمين والمستثمرين الجدد على ثقتهم المستمرة. والشكر موصول الى مكتب الحسام ليجال وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة ولشركة الاستثمارات الوطنية ومقيم الأصول BDO الكويت على جهدهم المقدر لإتمام صفقة الاستحواذ والاكتتاب برفع رأس المال، ولفريق عمل العيد للأغذية على تفانيه والتزامه وتجاوبه السريع والدقيق لتسريع خطوات الاكتتاب لرفع رأس المال.



دافع ومحفز للتطوير



أكد م.محمد المطيري أن نجاح الاكتتاب يعكس إيمان العيد للأغذية بثبات الاستراتيجية التوسعية وثقة المستثمرين بالإدارة التنفيذية وتطلعاتها المستقبلية، مبينا أنه لطالما كانت ثقة الملاك والمساهمين والمستثمرين الجدد وستبقى الدافع والمحفز للتطوير والتوسع لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات على أرفف أسواقنا وموائد مجتمعاتنا، ومنها لتحقيق أفضل العوائد على استثماراتنا.



أهداف التوسع



حدد م.محمد المطيري أهداف التوسع في قطاع الخدمات الغذائية في 3 محاور رئيسية كالتالي:



1- دعم التنوع في قطاعات الأعمال ومصادر الدخل.



2- خلق فرص ذات قيمة للمنتجات والشركاء لزيادة حصتها في السوق وتحفيز النمو.



3- تمكين التوسع الإقليمي 25 Goals وضمان نتائج مستدامة للشركاء والمساهمين.