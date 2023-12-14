كشف الفنان القدير أحمد السلمان لـ«الأنباء» انه سيتصدى لإخراج مسرحية «نورة» في الدورة المقبلة لمهرجان المسرح الصحراوي لتمثل الكويت، وقال: «نورة» من المسرحيات الجميلة التي كتبها جاسم الزايد وقدمها المخرج الراحل فؤاد الشطي في السبعينيات، وسأعيد تقديمها بشكل يتماشى مع أجواء المسرح الصحراوي من خلال فرقة المسرح الكويتي وبمشاركة نخبة مميزة من الفنانين.



وأضاف: تحكي مسرحية «نورة» قصة حب من الزمن الجميل، لكن لم تكتمل بسبب الفروقات الاجتماعية والنظرة الفوقية لأصحاب الطبقات العالية للطبقة الكادحة، وسأركز في العرض على إظهار الصورة الحقيقية للحب العذري الذي يختلف عن حب هذه الأيام، وأتمنى أن تنال إعجاب الجميع.