مفرح الشمري



اعتمدت اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التشكيل الإداري الجديد لأعمالها القادمة، حيث باركت اللجنة تولي الفنان خالد الرويعي من مملكة البحرين رئاسة اللجنة خلفا لرئيسها السابق الراحل د.إبراهيم عبدالله غلوم وتسمية الفنان جاسم العالي من مملكة البحرين أمينا ماليا للجنة.



وقال الرويعي في تصريح صحافي: هذا التكليف يحملنا مسؤولية الاستمرار الذي بدأه المؤسسون لهذه اللجنة الخليجية والتي كان على رأس مهامها الإشراف على تنظيم المهرجان المسرحي الخليجي الذي تنظمه وزارات وهيئات الثقافة والمسرح في دول المجلس، مشيدا بجهود جميع منتسبي الحركة المسرحية الخليجية للارتقاء بالفن المسرحي الذي يحظى بدعم أصحاب السمو والمعالي مسؤولي الثقافة والفنون بدول المجلس، وما هو إلا ترجمة لتوجيهات قادتنا أصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا الخليجية.



كما رحب الرويعي بمبادرة هيئة المسرح والفنون الادائية بالمملكة العربية السعودية باحتضان الدورة الرابعة عشرة بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات، مثمنا جهود المملكة في الاستضافة الاولى لهذا المهرجان الذي سيعقد خلال فبراير المقبل، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الدائمة وعلى مدار عام كامل اجتمعوا اجتماعات مكثفة من أجل إعادة العمل لمشاريع عدة تسهم في الحراك المسرحي الخليجي.



يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من خالد فارس الرويعي- رئيسا (مملكة البحرين)، أحمد فؤاد الشطي- نائبا للرئيس (الكويت)، جاسم العالي- الأمين المالي (مملكة البحرين)، وليد الزعابي وعبدالله راشد (دولة الإمارات العربية المتحدة)، نوح الجمعان ونايف البقمي (المملكة العربية السعودية)، محمد المعمري ود.مرشد راقي (سلطنة عمان)، فالح فايز وحمد عبدالرضا (دولة قطر)، ومهدي السلمان (الكويت).