عبدالحميد الخطيب



نفى الفنان إبراهيم دشتي أن يكون قد تدخل في مشاكل زميلته في برنامج «ستار أكاديمي» بسمة بوسيل مع زوجها السابق تامر حسني، وقال: تامر حضر الى الكويت والتقينا وغنيت معه في حفل مميز وكانت ليلة «خيال»، أنا لا تربطني به أي علاقة، لكنني أحبه كفنان، أما من ناحية بسمة، فهناك أشخاص قد تربطك بهم صداقة فترة طويلة ويلجأون إليك وقت مشاكلهم، لكن بعد أن تحل هذه المشاكل يختفون ويسوون لك «Unfollow»، هي حالها حال الكثير من المشاهير.



وأكد دشتي انه كما هو لم يتغير منذ تخرجه في «ستار أكاديمي»، لافتا الى انه كان يرى نفسه مطربا منذ صغره، وقال: أحب الغناء منذ طفولتي، وفي أحد الأيام كنت أشاهد ممثلا في التلفزيون وتحديت والدي أن هذا الممثل سيكون صديقي، وفزت عليه، كذلك تحديته بأنني سأصل إلى نهائي البرنامج وأيضا فزت، مستدركا: قبل «ستار أكاديمي» اشتغلت في أحد البنوك كمصرفي، ووقتها قلت لمديري «لن اكون معكم بعد سنوات»، وعندما بدأت اختبارات البرنامج تقدمت له واتخذت طريق الفن، فالغناء طموحي وهدفي دائما.



وفي سياق آخر، وبسؤاله: أي من مطرف المطرف وبدر الشعيبي وفهد الكبيسي يحب أن يسمع أغانيه؟ أجاب دشتي، خلال استضافته في برنامج «هذا مكانك»: مطرف لأن أغانيه قريبة من نوعية الأعمال التي أقدمها. وفي التمثيل وعن أي من بشار الشطي وفهد الصالح ومبارك المانع يختار؟ رد: الشطي لأنه جاري، ولو مو جاري أختار المانع. وبين حفلات نبيل شعيل ونوال الكويتية وعبدالله الرويشد، وأيهم يفضل؟، قال: «بوخالد»، وفي الألحان أختار فهد الناصر، معتبرا أنه شريك نجاحاته في كل أغانيه.