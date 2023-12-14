أحمد خميس



علمت «الأنباء» أن تقريراً وضعته جهات مختصة أمام وزارة الداخلية تضمن رؤيتها حول مطالبة جامعة الكويت ببحث آلية للسماح لأعضاء الهيئة الأكاديمية العاملين في الجامعة بإصدار سمات دخول التحاق بعائل لمن تنطبق عليهم شروط استقدام زوجاتهم وأبنائهم لتحقيق الاستقرار الأسري أسوة بالعاملين في المجال الطبي. وكانت الجهات المعنية قد عقدت اجتماعا بناء على توجيه من الوزارة مع جامعة الكويت لمناقشة طلبهم، بحضور د.فايز الظفيري القائم بأعمال أمين عام الجامعة، ود.فهد الفضلي القائم بأعمال نائب أمين عام الجامعة للشؤون العلمية، وخالد العلي القائم بأعمال مدير إدارة شؤون الهيئة الأكاديمية، حيث تم بحث الآلية التي تتيح إصدار سمات دخول التحاق بعائل لمن تنطبق عليهم شروط استقدام زوجات وأبناء أعضاء الهيئة الأكاديمية. هذا، ورفعت الجهات المختصة للوزارة تقريرا بطلب الجامعة.