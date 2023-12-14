الاء خليفه

التقى الأمين العام لجامعة الكويت بالإنابة والمتحدث باسم الجامعة د. فايز الظفيري، مع مسؤولي إدارة شؤون الإقامة بوزارة الداخلية؛ وذلك لبحث سبل تسهيل إجراءات قدوم الأساتذة الزائرين لجامعة الكويت، والممتحنين الخارجيين، ومحكمي البرامج الأكاديمية لبرامج الدراسات العليا إلى البلاد وتسهيل العقبات التي تواجههم في هذا الشأن.

وحضر اللقاء كلا من القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د. فهد الفضلي والقائم بأعمال مدير إدارة شؤون الهيئة الأكاديمية خالد العلي.

وذكر الظفيري أن اللقاء أثمر عن وضوح الرؤية لدى الطرفين بشأن إجراءات دخول الأساتذة الزائرين إلى البلاد، مما ينعكس إيجاباً على تسهيل تلك الإجراءات وتنفيذها بسلاسة ويسر.