قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن إجمالي حركة الركاب المتوقعة خلال فترة إجازة رأس السنة الميلادية من تاريخ 28 الجاري حتى 1 يناير المقبل ستبلغ 192 ألف مسافر ما بين مغادر وقادم إلى مطار الكويت الدولي. وأضاف مدير إدارة النقل الجوي المتحدث الرسمي باسم «الطيران المدني» عبدالله الراجحي لـ «كونا» أن حركة المسافرين زادت بنسبة 13% مقارنة بـ 178 ألف مسافر في نفس الفترة في العام الماضي. وبين الراجحي أن حركة الطائرات خلال الفترة آنفة الذكر من المتوقع أن تصل إلى 1780 رحلة مقارنة بـ 1300 رحلة في الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن الوجهات الأعلى طلبا للسفر هي دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول والدوحة.