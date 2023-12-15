نفى مدير إدارة مكتب المدير العام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمعلومات المدنية خالد الشمري ما تم تداوله عن عدم وجود ربط آلي بين المعلومات المدنية وقطاع البنوك في توفير خدمة تحديث بيانات المتوفى.



وأكد الشمري أن الهيئة وفرت الخدمة منذ أكثر من 9 سنوات لتوفير بيانات محدثة عن حالة وفاة الشخص تتضمن الرقم المدني والجنسية وتاريخ تأكيد الوفاة ومرجع الوفاة بالتعاون والربط الآلي مع وزارة الصحة، حيث تقدم الهيئة بدورها البيانات المحدثة من خلال الربط الآلي مع عدة جهات تصل إلى 14 جهة حكومية و7 بنوك محلية.



وبين أن الهيئة تؤكد استمرار ومواصلة مساعيها وتعاونها مع كل الجهات لتوفير جميع الخدمات والبيانات اللازمة لها.