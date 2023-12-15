كلف مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بدراسة مقترح تحويل قطعة 12 في السالمية الى نظام استثماري.



وقال أمين عام مجلس الوزراء صالح الملا في كتابه الى الشعلة: بناء على عرض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بشأن مقترح المطالبات بتحويل منطقة السالمية قطعة 12



الى نظام استثماري وإعادة تنظيمها وتغيير استعمالها للسكن الاستثماري مع توفير مواقف سيارات وغيرها من المتطلبات، فقد أصدر مجلس الوزراء



في اجتماعه رقم (47 - 3/ 2023)



المنعقد بتاريخ 11/12/2023 قراره رقم 1417 التالي:



تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بدراسة الموضوع من كافة جوانبه وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهر من تاريخه.