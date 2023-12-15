محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



أكدت وزارة الداخلية عزمها على تجديد وتحويل المركبات إلكترونيا بداية العام المقبل.



وقالت «الداخلية»، في كتاب وجهه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس الى رئيس وحدة التأمين، انه في إطار التحول الرقمي ورقمنة خدماتها للجمهور، ستتجه الوزارة إلى تفعيل خدمة تجديد وتحويل المركبات إلكترونيا.



وأضافت: بناء على الاجتماع مع وحدة التأمين والاتحاد الكويتي للتأمين في 27 نوفمبر الماضي، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار القرار اللازم لتفعيل منظومة الوثيقة الإلكترونية (بيمة) وفقا لشروط الوثيقة السارية وطبقا للأسعار المحددة في القرار الوزاري 81 لسنة 1976، على ان يكون التفعيل لهذه الخدمة في 1 يناير 2024.



إلى ذلك ، قال مصدر أمني إن مالك المركبة بمجرد الانتهاء من إجراءات دفع قيمة التأمين أو التحويل سيتم إرسال باركود له من خلاله يتوجه للمرور لاستكمال إجراءات التحويل أو التجديد دون أي مستندات ورقية.