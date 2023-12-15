رفعت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، على الرغم من تباطؤ اقتصادي متوقع، مشيرة إلى تحسن التوقعات للولايات المتحدة وتراجع أسعار النفط.



وعلى الرغم من رفع الوكالة، التي تمثل الدول الصناعية، للتوقعات ظلت هناك فجوة كبيرة بينها وبين توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» التي تمثل الدول المنتجة للعام المقبل.



واختلف الجانبان في السنوات الأخيرة حول قضايا مثل الطلب على المدى الطويل والحاجة للاستثمار في الإمدادات الجديدة.



وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي سيرتفع بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.



وأشارت إلى أن التعديل يعكس توقعات أفضل إلى حد ما للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتقرير الشهر الماضي، وينطبق هذا بشكل خاص على الولايات المتحدة حيث تلوح في الأفق درجة مقبولة من تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بالتضخم والبطالة، مضيفة أن انخفاض أسعار النفط يمنح دفعة إضافية لاستهلاك النفط. وتراجع النفط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر بالقرب من 72 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، حتى بعد أن أعلن تحالف «أوپيك+»، الذي يضم أوپيك وحلفاء من بينهم روسيا، في 30 نوفمبر عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج للربع الأول من عام 2024.



وزاد سعر الخام بما يزيد على دولار واحد يوم أمس بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية ليتداول فوق 75 دولارا.



وأبقت «أوپيك» في تقرير شهري على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 2.46 مليون برميل يوميا. كما أبقت على توقعاتها الشهر الماضي لنمو الطلب في عام 2024 عند 2.25 مليون برميل يوميا.