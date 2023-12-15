الصفقة تؤكد نجاح إستراتيجيتنا بالاستحواذ على شركات وتوسيع نطاقها ثم التخارج بالعائد المجزي

العائد من الصفقة سيوفر السيولة اللازمة لتعزيز هيكل رأسمال «كيبكو» وتقليص التزاماتها المالية



أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن استكمالها صفقة بيع حصة ملكيتها في مجموعة الخليج للتأمين والتي تبلغ نسبتها 46.32% لصالح إحدى شركات فيرفاكس فاينانشال هولدينجز، وذلك بعد نجاح المشتري في الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن إجمالي قيمة الصفقة بلغ 256.5 مليون دينار (ما يعادل 832 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة صافي الربح الذي حققته شركة المشاريع 73 مليون دينار (ما يعادل 237 مليون دولار).



وقد تم تحديد سعر الشراء عند دينارين للسهم الواحد، على أن يتم خصم 54 فلسا من هذا المبلغ وهي قيمة التوزيعات النقدية التي عملت مجموعة الخليج للتأمين على توزيعها عن عام 2022، ووصل معدل العائد الداخلي لشركة المشاريع خلال فترة الاستثمار إلى رقم مزدوج.



وفي معرض تعليقها على هذه الصفقة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مشاريع الكويت الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «أدى نجاحنا في استكمال صفقة الاندماج التحولية إلى نمو محفظتنا الاستثمارية، ونحن ندرس منذ ذلك الحين فرصة للتخارج أو للاستثمار من أجل تحقيق هدفنا النهائي المتمثل في النمو وخلق قيمة أكبر لمساهمينا».



وأضافت: «يشكل بيع حصة ملكيتنا في مجموعة الخليج للتأمين لصالح شريكتنا فيرفاكس فاينانشال هولدينجز دليلا جديدا على نجاح استراتيجيتنا طويلة الأجل المتمثلة في الاستحواذ على الشركات وتوسيع نطاقها ثم التخارج منها في التوقيت المناسب وبناء على العائد المالي المجزي».



وسيوفر العائد المالي من هذه الصفقة السيولة اللازمة لتعزيز هيكل رأسمال شركة مشاريع الكويت وتقليص قيمة الالتزامات المالية المتوجبة على الشركة، كما أن هذه السيولة ستوفر لشركة المشاريع فرصة البحث عن فرص النمو، سواء في القطاعات التي تعمل فيها بالفعل، أو في قطاعات جديدة تتوافق مع رؤيتها واستراتيجيتها.