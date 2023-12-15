حذرت الأمم المتحدة من أن الأسر في مناطق النزاع بالسودان قد تواجه ظروفا أشبه بالمجاعة بحلول الصيف المقبل، بينما يعيش البعض في العاصمة الخرطوم المنكوبة بالحرب على وجبة واحدة هزيلة يوميا.



وتقول الأمم المتحدة إن نحو 30 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلثي السكان، يحتاجون للمساعدة في السودان، وهو مثلي العدد قبل اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.



وقال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في السودان إيدي روي ان «المزيد من الناس يكابدون من أجل تناول وجبة أساسية يوميا، وإذا لم يتغير الحال فهناك خطر حقيقي للغاية أنهم لن يمكنهم حتى تناولها».



ووفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، يحتاج نحو 18 مليون شخص بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية غذائية، وهو أعلى رقم مسجل لموسم الحصاد الأكثر وفرة في البلاد، ويتمركز أولئك في العاصمة الخرطوم، حيث يواجه أكثر من نصفهم انعداما حادا للأمن الغذائي، وفي المدن والبلدات المكتظة التي شهدت قتالا في إقليمي دارفور وكردفان.



وتعلن الحكومات حالة المجاعة عندما يكون 20% من الأسر في منطقة جغرافية معينة في مرحلة كارثية.



وفي حي الشجرة جنوب الخرطوم بالقرب من قوات المدرعات المحاصرة التابعة للجيش، قال أحد المتطوعين إن قوات الدعم السريع أخذت معظم الإمدادات الموجهة إلى ألفي شخص لم يفروا من المنطقة.



وقال جهاد صلاح الدين، الذي يعمل في غرفة الاستجابة للطوارئ، وهي شبكة من المجموعات التطوعية التي قدمت معظم المساعدات على الأرض في الخرطوم «الحصار بيصعب عليك تعمل أي حاجة، حتى لو معاك قروش ما في حتة تصرفها».



وبعد نفاد المزيد من الحمص، تمكن المتطوعون من العثور على كيسين من دقيق الذرة يزن كل منهما 25 كيلوغراما لطهي عصيدة وتحليتها بآخر كيس سكر متاح. ومن المتوقع أن يكفي هذا لأربعة أيام.



وقال صلاح الدين «بعد داك على الله بنخليها».