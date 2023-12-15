مفرح الشمري



وسط أجواء احتفالية مبهرة، وبحضور فني وإعلامي كبير، انطلقت أمس النسخة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح تحت رعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وبحضور نائب وزير الثقافة حامد فايز ورئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية رئيس المهرجان سلطان البازعي وعضو هيئة المسرح والفنون الأدائية مدير المهرجان عبدالإله السناني، وذلك على خشبة مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبمشاركة 10 فرق من المملكة العربية السعودية، ومسرحية «مايرواش» من تونس ضيف شرف المهرجان التي تستمر أنشطته حتى 24 الجاري.



بدأ حفل الافتتاح بعرض فني إبداعي قصير عن المسرح، تبعه عرض فيلم تسجيلي عن المرحلة الأولى من التصفيات، والعروض والمواهب التي شاركت فيها، والتي مرت بمرحلة التسجيل والفرز ومن ثم عروض المدن ودعم كبير لإنتاج عشرين عملا مسرحيا قدمت في مناطقها لتشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان لتتنافس على 11 جائزة، وفرزت خلال ثمانية أشهر منذ بدء الحراك والإعداد لهذا الكرنفال، فانطلقت المنصة الإلكترونية واستقبلت أكثر من 80 نصا مسرحيا بمشاركة مؤسسات إنتاجية سعودية، وعشرات الفرق المسرحية وأندية الهواة، ووصلت المشاركات من 17 مدينة ومحافظة سعودية.



وبعد ذلك احتفت اللجنة المنظمة بشخصية المهرجان، حيث اختارت بالنسخة الأولى للمهرجان الفنان الراحل محمد العثيم لتكريمه على مسيرته الكبيرة وعطاءاته في المسرح السعودي، وتم عرض فيلم تسجيلي لأبرز محطات المكرم الذي كتب 45 مسرحية بالإضافة إلى تأليفه ثلاثة كتب عن المسرح والنقد، وبعد انتهاء الفيلم التوثيقي للمكرم الراحل محمد العثيم دعت اللجنة المنظمة نجله بدر لتسلم درع شخصية المهرجان وسط تصفيق كبير لمن عاصروا هذا الرجل وإنجازاته.



كما كرمت اللجنة المنظمة لجنة الفرز والمشاهدة التي كانت برئاسة د. سامي الجمعان وعضوية د.عبدالله العابر ود. أحمد السروي ود. ملحة عبدالله والمخرج صبحي يوسف، بالإضافة الى تكريم أعضاء لجنة التحكيم برئاسة نضال الأشقر «لبنان» وعضوية الفنان غسان مسعود «سورية» ود.فهد المذن «الكويت» ود.مدحت الكاشف «مصر» وصالح زمانان «السعودية».



يذكر أن مهرجان الرياض للمسرح يأتي امتدادا لجهود هيئة المسرح والفنون الأدائية التابعة لوزارة الثقافة في تعزيز الحراك المسرحي ودعم الإنتاج المحلي للمسرح السعودي بجانب إيجاد تظاهرة مسرحية تعزز من حضور المسرحيين، وبهدف تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي من خلال حزمة من العروض المسرحية السعودية، واكتشاف وتطوير المواهب، ورفع مستوى الوعي بقطاع المسرح والفنون الأدائية لدى الجمهور المحلي، والنهوض بحركة النقد المسرحي، ودعم الإنتاج المحلي للمسرح السعودي.