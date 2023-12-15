أعلن فريق الهيئة العامة للصناعة، وصيف النسخة الأخيرة من دوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لكرة القدم، عن نفسه مبكرا بالفوز على وزارة الداخلية 4- 0 خلال المباراة التي جمعتهما على ساحة السرة ضمن منافسات المجموعة الجولة الأولى للمجموعة الثانية، بينما حقق فريق وزارة الأوقاف الفوز بصعوبة على وزارة التربية 3-2 في المباراة التي أقيمت على ساحة الصليبخات، وأخيرا حصد فريق الإدارة العامة للجمارك أول 3 نقاط بعد الفوز على شركة البترول الوطنية بثلاثة أهداف نظيفة.

هذا، واعتمدت اللجنة الفنية لدوري كرة اليد برئاسة يوسف السعيدي لائحة البطولة التي ستقام في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بمشاركة 4 جهات حكومية بنظام دوري من دور واحد يتوج باللقب صاحب المركز الأول الأكثر نقاطا. واستمعت اللجنة الفنية إلى مقترحات الفرق المشاركة، وتم اعتماد محترف واحد لكل فريق بدلا من اثنين، كما تم الاتفاق على ألوان الزي وموعد انطلاق الدوري.