يحيى حميدان



أوقعت قرعة كأس آسيا لكرة الصالات منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة «القوية» إلى جانب منتخبات إيران والبحرين وأفغانستان، وذلك في النسخة التي ستحتضنها العاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل المقبل، علما أن البطولة ستكون مؤهلة إلى بطولة كأس العالم التي ستقام في أوزبكستان سبتمبر المقبل. وجاء في المجموعة الأولى منتخب البلد المستضيف تايلند وفيتنام وميانمار والصين، فيما وقعت منتخبات أوزبكستان والسعودية والعراق وأستراليا في المجموعة الثانية، وتواجد في المجموعة الثالثة كل من اليابان وطاجيكستان وكوريا الجنوبية وقرغيزستان.



وتبدو حظوظ إيران كبيرة لحجز المركز الأولى في مجموعة منتخبنا بسبب قوة هذا المنتخب، ودائما ما يشكل البحرين قلقا لـ «الأزرق» لكون لقاءات المنتخبين تعتبر «ديربي» له مقاييس خاصة، في حين أن منتخب أفغانستان يمتلك لاعبين محترفين في الدوري الإيراني، وسبق لهذا المنتخب أن حقق المركز الثاني بكأس آسيا لمنتخبات الشباب تحت 19 سنة، وبالتالي على مدرب منتخبنا الوطني الإيراني محمد ناظم الشريعة الحذر منه.



ويواصل «الأزرق» تدريباته اليومية خلال الفترة الحالية في صالة نادي الكويت بسبب رغبة المدرب الشريعة في متابعة بعض اللاعبين الجدد عن قرب عقب تألقهم في مباريات الدوري خلال الفترة الماضية.



ويعتبر أحمد الفارسي وعبدالله الحسون وعبدالعزيز السراج أبرز العائدين لقائمة المنتخب الحالية، علما أن هذه الفترة تعد ضمن أيام المباريات الدولية «فيفا داي» لمنتخبات اللعبة، إلا أن «الأزرق» لن يخوض أي مباراة تجريبية حاليا، وسيكتفي الشريعة بالتدريبات اليومية فقط.