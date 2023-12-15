في قمة عربية بذكريات لقائهما قبل 18 عاما في اليابان، تتجه أنظار الجماهير العربية اليوم بمختلف انتماءاتهم صوب ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة لمتابعة اللقاء المنتظر بين عملاق قارة آسيا اتحاد جدة السعودي ومارد القارة السمراء الأهلي المصري في ربع نهائي النسخة الـ20 من كأس العالم للأندية، وذلك في تمام التاسعة مساء بتوقيت الكويت تحت قيادة تحكيمية من فنزويلا بوجود حكم الساحة المخضرم خيسوس فالينزويلا، يعاونه مواطنيه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، والحكم الرابع النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا.



وحجز الاتحاد مقعده في الدور الثاني بعد فوز عريض على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانيا 3-0 الثلاثاء الماضي، على أن يتأهل الفائز لملاقاة فلوميننسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في نصف النهائي 18 الجاري، وعلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، يلعب أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا مع ليون المكسيكي بطل كونكاكاف، ليلتقي الفائز بينهما مع مانشستر سيتي بطل أوروبا في نصف النهائي الثاني.

ويبحث الأهلي الذي يشارك فيها للمرة التاسعة والرابعة على التوالي عن عودة الثقة والشخصية المعهودة له بعد أن عانى في الفترة الماضية من تذبذب واضح للمستوى الفني بعد اكتساح تام لكل البطولات في الموسم الماضي تجلى في خسارته للسوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، تلاه الخروج من بطولة السوبرليغ في نسختها الأولى.

وفي إطار الدعم المعنوي للاعبيه، وصل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب إلى معسكر الفريق وحرص على حضور المران الختامي أمس في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية والاجتماع بأعضاء الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بضرورة الفوز.

وسبق ان التقى الفريقان في ربع نهائي نسخة 2005 في اليابان، حين فاز الاتحاد 1-0 بهدف متأخر لنجمه محمد نور، قبل الخسارة في دور الأربعة أمام ساو باولو البرازيلي 2-3، وعليه يأمل الأهلي في الثأر من هذه الهزيمة التي جاءت خلال أولى مشاركات الفريقين بالبطولة، فيما يسعى الاتحاد لتكريس عقدته لبطل افريقيا، إذ تفوق عليه في بطولة النخبة العربية 1995 2-1 وفي الكأس السوبر المصري- السعودي 2001 بنتيجة 3-2، لكن آمال «العميد»، صاحب الأرض والجمهور تصطدم بخبرات «الشياطين الحمر» وهو الفريق الذي خاض 21 مباراة بالبطولة خلال 9 مشاركات حقق فيها المركز الثالث 3 مرات (2006-2020-2021).



وتنبئ المباراة بأجواء جماهيرية مميزة، ففي حين يتسلح الاتحاد بجمهوره الصاخب، سيستفيد الأهلي من إقامة البطولة في السعودية حيث يتواجد نحو 1.5 مليون مصري.

ويعول الاتحاد بشكل خاص على مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، الفائز بلقب مونديال الأندية 5 مرات بألوان فريقه السابق ريال مدريد آخرها في 2022 عندما أحرز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وبتسجيله الهدف الثالث في أوكلاند ليدخل التاريخ كأول لاعب يسجل في 4 نسخ مختلفة وبالغا 5 أهداف وضعته بالمركز الثالث على لائحة أفضل هدافيها.

كما يعول الاتحاد أيضا على لاعبين تركوا بصمة في البطولات الدولية على صعيد الأندية أو المنتخبات، على غرار لاعبي الوسط الفرنسي نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو وكذلك البرازيلي الموهوب رومارينيو والمدافع المصري الصلب أحمد حجازي.

فيما يتسلح الأهلي بجناحه حسين الشحات، الذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بـ12 مباراة، والجنوب أفريقي بيرسي تاو المنتشي بفوزه أخيرا بجائزة أفضل لاعب أفريقي ينشط محليا وحارسه المخضرم والمتألق محمد الشناوي والمهاجم المشاكس محمود كهربا.