يشعر رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، بالحسرة الشديدة رغم تأهل الفريق لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بصعوبة بالغة من المجموعة الحديدية.



وقال الخليفي عقب التعادل مع بوروسيا دورتموند 1-1 في ألمانيا: «بالتأكيد هدفنا كان تصدر المجموعة، لكن من الجيد أننا تأهلنا، فالوضع كان صعبا للغاية».

وأضاف عبر قناة (كانال بلس): «كنا نستحق الفوز على دورتموند، لقد قدمنا أداء رائعا وللأسف لم نسجل الأهداف (للفوز) رغم المحاولات العديدة على المرمى».

وأكمل باريس وبورتو البرتغالي عقد الفرق المتأهلة الى الدور ثمن النهائي بتعادل الأول مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 1-1، وفوز الثاني على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 5-3 في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.



وضمن سان جرمان وصافة مجموعة «الموت» السادسة برصيد ثماني نقاط بفارق المواجهتين المباشرتين أمام ميلان الإيطالي الفائز على مضيفه نيوكاسل الانجليزي 2-1، والأمر ذاته بالنسبة لبورتو الذي حسم المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين خلف برشلونة الاسباني الذي سقط امام مضيفه انتويرب البلجيكي 2-3.



ولحق سان جرمان وبورتو ببايرن ميونيخ واف سي كوبنهاغن الدنماركي (المجموعة الاولى) وأرسنال الانجليزي وأيندهوفن الهولندي (الثانية) وريال مدريد الاسباني ونابولي الإيطالي (الثالثة) وريال سوسييداد الاسباني وإنتر ميلان الإيطالي (الرابعة) وأتلتيكو مدريد الاسباني ولاتسيو الإيطالي (الخامسة) وبوروسيا دورتموند (السادسة) ومان سيتي الانجليزي ولايبزيغ الألماني (السابعة) وبرشلونة (الثامنة).



وتسحب قرعة ثمن النهائي الإثنين المقبل.



وخرج سان جرمان من عنق الزجاجة بتعادله مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1-1 مستغلا في الوقت ذاته سقوط نيوكاسل على أرضه أمام ميلان 1-2. وسجل دورتموند في البداية عن طريقة كريم اديمي (51)، وعادل النتيجة لباريس وارن زاير-ايمري (56).

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، حقق ميلان الأهم عندما قلب تخلفه أمام نيوكاسل صاحب الأرض إلى فوز 2-1 وانتزع منه بطاقة الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

ونجح نيوكاسل في افتتاح التسجيل عبر البرازيلي جولينتون (33)، ورد ميلان بهدفي الأميركي كريستيان بوليسيك (59) والبديل النيجيري صامويل تشوكويزي (84). وأكرم بورتو وفادة ضيفه شاختار دانييتسك 5-3 على ملعب «استاديو دو دراغاو» في بورتو.

ورفع بورتو رصيده الى 12 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين خلف برشلونة الاسباني الذي مني بخسارة مفاجئة أمام مضيفه أنتويرب البلجيكي 2-3، فيما يبقى عزاء الفريق الأوكراني المركز الثالث وخوض ملحق ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».



قاد شباب مان سيتي الانجليزي حامل اللقب فريقهم إلى الفوز على النجم الاحمر الصربي 3-2، وبالتالي تحقيق العلامة الكاملة.



وفي المجموعة ذاتها، تغلب لايبزيغ الألماني الذي كان ضامنا تأهله بدوره، على يونغ بويز السويسري 2-1.



وضمن أتلتيكو مدريد الإسباني صدارة المجموعة الخامسة بفوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2-0.



وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، حقق سلتيك الأسكتلندي فوزا معنويا على ضيفه فينورد الهولندي 2-1.