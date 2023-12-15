

عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة التمييز ‏برئاسة المستشار صالح المريشد، امس حكما بحبس 5 مواطنين لمدة سنة و8 أشهر مع الشغل ووقف التنفيذ لمدة 3 سنوات بكفالة 300 دينار، وبتغريم جميع المتهمين في القضية والبالغ عددهم 17 متهما 500 دينار، وذلك في إحدى القضايا المترتبة على ندوة ‏«كفى عبثا».



وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جريمة ـ المظاهرة بغير ترخيص ـ والإخلال بالأمن العام بأن تجمعوا في الطريق العام ناحية التقاطع وقاوموا رجال الشرطة لمنعهم من أداء واجبات وظيفتهم في المحافظة على الأمن والنظام، وبقوا متجمهرين، واشتركوا وآخرون مجهولون يزيد عددهم على عشرين شخصا في مظاهرة بالطريق العام بأن انطلقوا سيرا على الأقدام من الساحة المقابلة لمجلس الأمة باتجاه تقاطع شارع الخليج وشارع الشهداء بغير ترخيص من الجهة المختصة، وإهانة رجال الشرطة بالقول والإشارة وذلك بأن وجهوا إليهم الألفاظ والعبارات والإشارات المبينة بالأوراق، وكان ذلك بسبب تأديتهم أعمالا أثناء وظيفتهم في منع المظاهرة وفض التجمهر على النحو المبين بالتحقيقات.