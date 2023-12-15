أعلنت الإدارة العامة للمرور عزمها بيع 100 مركبة من نوعيات مختلفة في مزاد علني عصر يوم الإثنين المقبل بقسم حجز المركبات بمنطقة جليب الشيوخ بجانب مسلخ الشويخ.



يشار إلى أن كل مواصفات المركبات التي ستعرض في المزاد متوافرة على موقع وزارة الداخلية.



هذا، ودعت وزارة الداخلية الراغبين في الدخول الى المزاد مراعاة مراجعة قسم حجز المركبات بمنطقة جليب الشيوخ قبل موعد المزاد بيوم لمعاينة المركبات، مشيرة إلى تحصيل رسم 10 دنانير لدخول المزاد، على أن يكون مبلغ العربون المدفوع من قيمة المركبات وأي مبالغ أخرى إلا عن طريق Knet، وفي حال وجود أعطال جهاز Knet يتم تحصيل الرسوم المالية بشكل نقدي.