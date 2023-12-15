أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أنها منفتحة على كل جهد ينهي الحرب في غزة، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات مهمة للتخفيف من «معاناة شعبنا في القطاع».



وقال القيادي في «حماس» أسامة حمدان، في تصريحات صحافية، إن الحركة «ستشارك في أي جهد لتشكيل مرجعية وطنية فلسطينية تستعيد حقوق شعبنا».



وجدد حمدان تأكيد «حماس» على أنه لا تفاوض على أي صفقة تبادل إلا بعد وقف الحرب على غزة، لافتا إلى أن إسرائيل تريد التخلص من السلطة الفلسطينية التي وقعت اتفاقية أوسلو معها، مشيرا الى أن الاحتلال دمر مدارس تابعة للأمم المتحدة كانت مراكز إيواء للنازحين.



من جهته، قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لـ «حماس»: «مجاهدونا تمكنوا من تدمير 72 آلية عسكرية خلال 72 ساعة».



واضاف «مجاهدونا قتلوا 36 جنديا وأوقعوا عشرات آخرين بين قتيل وجريح».



في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول سياسي لم تكشف هويته قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية «الموساد» كامل الحرية في العمل للإفراج عن المحتجزين في غزة.



واضاف المسؤول ذاته أن تعليمات نتنياهو لرئيس الموساد تشمل لقاء الوسطاء بهدف تحرير المحتجزين لدى «حماس».



وفي سياق متصل، ذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه أبلغ مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جايك سوليفان خلال زيارته لإسرائيل انها ستواصل حربها على حماس «حتى النصر المبين».



وقال نتنياهو إنه تحدث مع سوليفان حول التهديدات الإقليمية، وتأمين عودة الرهائن الذين تحتجزهم حماس، واستمرار المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة.



واوضح نتنياهو وفق البيان الصادر عن مكتبه «لقد قلت لأصدقائنا الأميركيين إن مقاتلينا الأبطال لم يسقطوا سدى. ومن الألم العميق الناجم عن سقوطهم، نحن أكثر تصميما من أي وقت مضى على مواصلة القتال حتى يتم القضاء على حماس حتى النصر المبين».



وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري «سنواصل القتال ضد حماس وستكون هناك أيام مقبلة من المعارك الصعبة».



واضاف خلال مؤتمر صحافي «مقاتلو حماس يختبئون تحت الأرض وسنستخدم العبوات الناسفة ولن يكونوا في مأمن».



وتابع:«سنعمل كل ما بوسعنا لتجنيب المخطوفين أي خطر خلال عملياتنا ضد أنفاق حماس».



في الغضون، قال منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الابيض جون كيربي إن واشنطن تريد أن تنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس «في أسرع وقت».



من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الأمر متروك للإسرائيليين بشأن المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية في غزة.



واضافت: منخرطون في محادثات مع الإسرائيليين بشأن مدة الصراع و لا نريده أن يستمر أكثر مما هو ضروري. كما نجري محادثات معهم باستمرار بشأن ضمان استخدام الأسلحة بما يتفق مع القانون الدولي.



إلى ذلك، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع.



وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاتصال انقطع بشكل كامل عن غرفة العمليات في غزة وعن كل طواقمه العاملة هناك.



وعبر الهلال الأحمر في بيان عن قلقه على سلامة طواقمه العاملة بالقطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، وعلى إمكانية استمرارها في تقديم خدماتها الإسعافية، لا سيما أن قطع الاتصالات «يعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين».



وتتعرض خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة لانقطاعات متكررة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.