توفي اليوم الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين بعد رحلة عطاء وطنية طويلة، تاركاً إرثاً حضارياً وثقافياً وإنسانياً.

ونعت الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المغفور له بإذن الله تعالى الأديب والشاعر عبدالعزيز سعود البابطين رحمه الله.

ونقلت الأمانة العامة في بيان لها تعازي وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري لذوي الفقيد ومحبيه لهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان، وان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

ويعد الراحل عبدالعزيز البابطين من أبرز رجال الثقافة والشعر في المشهد الثقافي الكويتي والعربي وأصدر عدة دواوين شعرية وهو رئيس مجموعة البابطين للابداع الشعري وتقلد مناصب في عدد من المؤسسات التعليمية و الأدبية في الوطن العربي ومنح من عدد من الجامعات العربية والعالمية شهادات الدكتوراه الفخرية تقديرا لعطائه المميز في مجالات خدمة الأدب والثقافة والابداعات الشعرية.