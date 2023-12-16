بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن إجمالي عدد مكاتب العمالة المنزلية المسجلة لدى الهيئة بلغ 447 مكتبا وفق آخر إحصائية صادرة عن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية بالهيئة خلال الشهر الماضي، حيث تم إلغاء 4 تراخيص وإصدار 7 تراخيص مزاولة مهنة جديدة بالإضافة إلى تجديد 35 ترخيص مزاولة مهنة.



وأشارت الهيئة إلى أنه تم تسجيل 329 شكوى ورفع الإيقاف عن 6 تراخيص وإيقاف 7 تراخيص.



على صعيد آخر، بينت الهيئة أن إجمالي المعاملات التي تم أنجزها عبر منصة «فخرنا» لتوظيف العمالة الوطنية عبر الموقع الإلكتروني بلغ 5089 معاملة للهيئة خلال الشهر الماضي منها 1099 معاملة استكمال مكافأة الخريجين، و45 استلام كلمة سر، إلى جانب 131 تأمين ضد البطالة، و228 فرصة وظيفية و607 المكافأة الاجتماعية للخريجين و22 معاملة بدل البحث عن عمل، و309 تظلمات مكافأة الخريجين، و46 عقد تأسيس، و1137 استفسارا عبر الموقع إلى جانب 1465 للتدقيق.