

بيروت ـ عامر زين الدين



أكد «اللقاء الديموقراطي» النيابي والحزب التقدمي الاشتراكي الدعم المطلق لاستمرار قائد الجيش العماد جوزاف عون في قيادة الجيش من خلال التمديد أو تأجيل التسريح والصيغ المناسبة بهذا الخصوص، إلى جانب تعيين العميد حسان عودة بعد ترفيعه الى رتبة لواء في منصب رئيس الأركان.



وفي هذا السياق أشار عضو اللقاء النائب أكرم شهيب في لقاء حزبي تقدمي أقيم في الجرد ـ قضاء عاليه، إلى أن دول الخماسية تريد التمديد لقائد الجيش، لإيمانها بأن الجيش مازال ضمانة للاستقرار في لبنان، مذكرا بأن الجيش لم يخطئ في «ثورة 17 تشرين» أكتوبر، حيث لم يقمع الناس، وفي الوقت نفسه لم يسمح للفوضويين بدخول المراكز الحكومية. وقال: نحن كلقاء ديموقراطي أكدنا على التمديد لقائد الجيش وتعيين رئيس أركان حماية لهرمية القيادة.



بدوره، قال النائب هادي أبو الحسن: لا نقبل باهتزاز المؤسسة العسكرية بسبب قرارات تتحضر في الكواليس أو لحسابات خاصة.

من جهته، أكد النائب وائل أبو فاعور دعم التمديد أو تأجيل التسريح في المجلس النيابي أو مجلس الوزراء.