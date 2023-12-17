أعرب المدير العام لمعهد دسمان للسكري د.قيس الدويري، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد. وقدم التعازي إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بوفاة فقيد الكويت المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله عن الكويت وشعبها خير الجزاء. وقال «إن العين لتدمع والقلب ليحزن على فقيد الأمة العربية والإسلامية أميرنا الراحل سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد». وأضاف «رحل أميرنا تاركا إرثا وذكرى من الصعب نسيانهما، فالأمير الراحل صاحب سيرة عطرة وحياة حافلة بالعطاء والبذل، وكان شخصية استثنائية كرست حياتها لخدمة الكويت». واختتم تصريحه قائلا «لا نملك إلا الدعاء بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ونقدم تعازينا لأسرة آل الصباح الكرام، وإلى الشعب الكويتي الكريم، وإلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بهذا المصاب الجلل».