محمد راتب



أكد عضو اللجنة المؤقتة لأعمال المجلس البلدي السابق خالد عبدالعزيز الهاجري أن وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ثلمة كبيرة ومصاب عظيم، فقد كان أمير المواقف الطيبة والإنجازات الرائعة التي تكللت بالمحبة بين حاكم وشعبه، مشيرا إلى أن مواقفه وعطاءاته ستظل باقية في ذاكرة المواطنين، داعيا الله سبحانه أن يرحم سموه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.



وأضاف الهاجري ان الحديث عن مآثر وأخلاق سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، بحر لا ساحل له، فأميرنا الراحل كان أمير العفو والتسامح، والأخلاق والتواضع، اللهم إنا نستودعك أميرنا فاغفر له واعف عنه.