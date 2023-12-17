بداح العنزي - عبدالله الراكان



تقدم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بخالص التعازي والمواساة للكويت والأمتين العربية والإسلامية لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكدين أن سموه كان أمير المكارم والعفو والتواضع.



وقالوا في تصريحات لـ «الأنباء» إن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رحمه الله كان قائدا حكيما، وراعيا للوطن، ورمزا للأمة، وقاد مسيرة النهضة والتنمية في البلاد، ولم يدخر جهدا في سبيل تقدم ورفعة شأن الوطن وستظل ذكراه خالدة في قلوب جميع الكويتيين.



في البداية، قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري: نعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأسرة الصباح الكرام والشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، مؤكدا انه سمو الأمير الراحل قاد مسيرة النهضة والتنمية في الكويت واتفق الجميع على محبته.



بدوره، نعى نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري فقيد الكويت الكبير قائلا: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى ببالغ الحزن والأسى أمير العفو والتسامح سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان، لافتا إلى ان سموه لم يدخر جهدا في سبيل رقي ورفعة الكويت.



من جانبها، تقدمت عضوة المجلس البلدي م.منيرة الأمير بخالص العزاء إلى الكويت قيادة وشعبا والأمتين العربية والإسلامية لوفاة فقيد الكويت سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مضيفة: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة أميرنا والدنا المغفور له بإذن الله تعالى ‏سمو الأمير‏ الشيخ نواف الأحمد وأتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لمقام ‏صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وعموم آل الصباح الكرام وأبناء وطني والأمتين العربية والإسلامية، ‏نسأل الله عز وجل أن يتغمد أميرنا ووالدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته انه سميع مجيب الدعاء.



ذكرى خالدة



من ناحيتها، نعت عضوة المجلس البلدي م.فرح الرومي فقيد البلاد الكبير، قائلة: فقد العالم أجمع والأمتين العربية والإسلامية قائدا حكيما، وإذ نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وعموم آل الصباح الكرام والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية، نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب الدعاء.



وأكدت الرومي أن الفقيد رحمه الله كان قائدا حكيما، وراعيا للوطن، ورمزا للأمة، وترك بصمات واضحة في مسيرة الكويت، وستظل ذكراه خالدة في قلوب جميع الكويتيين.



من جهتها، تقدمت م.علياء الفارسي بخالص العزاء إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والقيادة السياسية وأسرة الحكم الكريمة والشعب وجميع العرب والمسلمين.



وقالت الفارسي: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا والدنا لمحزونون، رحم الله الأمير الزاهد المتواضع طيب القلب المتواصل مع شعبه وضع مخافة ربه بين عينيه، مؤكدة ان محبة الناس نعم من أعظم النعم.



وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر: عظّم الله أجر الكويت وأهلها في مصابها الجلل بوفاة أمير التواضع والعفو المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ونتضرع الى المولى العلي القدير أن يتقبله بعفوه وكرمه كما كانت خاتمة أعماله عفو.



وأضاف العبدالجادر أن الكويت فقدت قلبها المحب للوطن والمواطنين، داعيا الله أن يجبر كسر قلوبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله.



أمير العفو



ودعا عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي الله عز وجل ان يتغمد فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، لافتا إلى ان سموه أمير العفو والمكارم والتسامح.



كما عبر عضو المجلس البلدي نصار العازمي عن خالص تعازيه ومواساته لأهل الكويت والعالم أجمع بوفاة الفقيد الكبير سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، متضرعا إلى الله أن يشمله بواسع كرمه ويسكنه الفردوس الأعلى.



أما عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان فتضرع إلى الله عز وجل ان يشمل فقيد الكويت بواسع كرمه ورحمته، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ‏ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. اللهم اغفر لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، ونسأل الله القدير أن يتقبله بعفوه وكرمه».



وأعرب العضو د.حسن كمال عن خالص تعازيه إلى أهل الكويت جميعا والأمتين العربية والإسلامية برحيل الوالد والقائد وأمير العفو والتسامح سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمنا الصبر والسلوان.



وقال كمال إن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد سعى طوال حياته لخدمة الوطن والعمل على رقيه وازدهاره، فجزاه الله عنا خير الجزاء.



وقال العضو م.إسماعيل بهبهاني: ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، ونسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله وشعبه الصبر والسلوان، عظم الله أجورنا بوفاة قائدنا وأميرنا.



بدوره، قال العضو فهيد المويزري: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نعزي أنفسنا ووالدنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي كافة بوفاة فقيدنا الكبير، غفر الله له ورحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وجعل قبره روضة من رياض الجنة، و(إنا لله وإنا إليه راجعون).



من جانبه، قال العضو سعود الكندري: رحم الله فقيد الأمتين العربية والإسلامية سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، متقدما بخالص العزاء لعموم الشعب الكويتي بهذا المصاب الجلل.