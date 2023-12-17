صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن الديوان الأميري يقدر ما يحمله المواطنون والمقيمون الكرام من مشاعر الحزن والأسى في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وأعلن الديوان الأميري أن الحضور في مراسم دفن جثمانه الطاهر الثرى سيقتصر على أقرباء سموه فقط، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن صلاة الجنازة على جثمان سموه، طيب الله ثراه، ستقام في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق اليوم الأحد الساعة التاسعة صباحا الموافق الرابع من جمادى الآخرة 1445 هجري، السابع عشر من ديسمبر 2023، والمشاركة فيها مفتوحة للجميع.



وأشار إلى أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام سوف تتقبل التعازي بفقيد الوطن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وذلك في ديوان أسرة آل الصباح بقصر بيان غدا الاثنين من الساعة 9 صباحا حتى أذان الظهر فقط، وبعد غد من الساعة 9 صباحا حتى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.