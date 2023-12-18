تسببت أمطار غزيرة مفاجئة في حدوث فيضانات قد تكون مميتة في ولاية كوينزلاند الأسترالية، على ما أعلنت السلطات امس.



وغمرت الفيضانات بشكل خاص مدينة كيرنز، وهي مركز سياحي رئيسي يطل على الحاجز المرجاني، ما أدى إلى إغلاق مطارها، وفقا لخدمات الطوارئ.



وكانت الأنهار في المنطقة مشبعة بالفعل بعد أن ضربها إعصار استوائي مؤخرا، مما أدى إلى غمر الطرق السريعة وتسبب في سقوط أشجار.



وقالت خبيرة الأرصاد الجوية لورا بوكيل إن منسوب الامطار في بعض مناطق الولاية بلغ أكثر من 600 ملم خلال 24 ساعة.



وأشارت بوكيل في مؤتمر صحافي إلى أن «هذه الفيضانات الخاطفة قد تكون خطيرة ومميتة وخصوصا بسبب طبيعتها المفاجئة».



ودعا ستيفن سميث، المسؤول في خدمة الاطفاء والأمن، السكان إلى البقاء في منازلهم، وقال إن «هذه الأحداث قد تهدد الحياة، ولا داعي للخروج».



وقال رئيس وزراء كوينزلاند ستيفن ميل إن الوضع «خطير للغاية، وقد يتفاقم»، مضيفا «لقد تحدثت مع أشخاص عاشوا في أقصى شمال الولاية طوال حياتهم، وقالوا إنهم لم يسبق أن شهدوا أمرا مماثلا».



وقال ميل إن الارتفاع السريع في منسوب المياه تسبب في إغلاق مطار كيرنز بسبب مخاوف من حدوث فيضانات تتجاوز تلك القياسية التي خلفها إعصار في 1977.



وأشار إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 10500 شخص في الولاية. كما نفذت خدمات الطوارئ عمليات إخلاء وإنقاذ متعددة، وتم افتتاح خمسة مراكز للطوارئ.