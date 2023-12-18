انتهت مواجهة ليفربول وضيفه مان يونايتد على وقع التعادل السلبي بدون أهداف في قمة الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وفشل «الريدز» بهذا التعادل في استعادة الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف أرسنال المتصدر وبفارق الأهداف أمام أستون فيلا الثالث، فيما أصبح رصيد «اليونايتد» 28 نقطة في المركز السابع.



واستعاد أرسنال توازنه بفوزه على ضيفه برايتون 2-0 أمس على ملعب «الإمارات» بلندن في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وسجل المهاجمان الدوليان البرازيلي غابريال جيزوس (53) والألماني كاي هافيرتس (87) الهدفين.



وواصل أستون فيلا نتائجه الرائعة عندما قلب الطاولة على مضيفه برنتفورد وخرج منتصرا 2-1.



وسجل لـ «الفيلانز» كل من الإسباني أليكس مورينو (77) وأولي واتكينز (85)، وأحرز كين لويس بوتر هدف برنتفورد (45)، في مباراة شهدت طرد لاعب الفريق الخاسر «بن مي» في الدقيقة 71.



وأكرم وست هام يونايتد وفادة ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الدولي الغاني محمد قدوس (22 و32) وجاريد بوين (74) جميعها من تمريرات حاسمة للاعب الوسط الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا.



هذا وأهدر مان سيتي حامل اللقب فوزا كان في متناوله عندما تقدم على ضيفه كريستال بالاس 2-0 حتى ربع ساعة من نهاية المباراة قبل ان يكتفي بالتعادل 2-2 السبت ضمن المرحلة السابعة عشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم.



وفقد «السيتي» الذي يتحضر لمشاركته الأولى على الإطلاق في مونديال الأندية في السعودية، نقطتين ثمينتين وبقي رابعا برصيد 34 نقطة، علما أنه سيطر على مجريات اللعب تماما في حين سدد بالاس كرتين بين الخشبات الثلاث جاء منها الهدفان.



وقال مدرب سيتي الاسباني بيب غوارديولا «لعب فريقي بشكل جيد جدا لكننا لم نتمكن من حسم المباراة في صالحنا بعد ان تقدمنا بهدفين».



استمر غياب مهاجم مان سيتي المهاجم النرويجي العملاق إرلينغ هالاند لإصابة في قدمه، بعد ان غاب متصدر ترتيب هدافي «البريمييرليغ» برصيد 14 هدفا هذا الموسم عن المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريقه على لوتون تاون 2-1 الأحد في الدوري.



وعوض نيوكاسل خيبة خروجه من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته على أرضه امام ميلان الايطالي 1-2 منتصف الاسبوع، بفوزه على ضيفه فولام 3-0.



وتغلب تشلسي على ضيفه شيفيلد يونايتد 2-0، ليرفع «البلوز» رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر. وتوقفت مباراة بورنموث ولوتون تاون بسبب وعكة صحية تعرض لها مدافع الأخير وقائده توم لوكيير الذي سقط أرضا والنتيجة تشير الى التعادل 1-1.



وتابع إيفرتون سلسلة انتصاراته فحقق فوزه الرابع تواليا اثر تغلبه على مضيفه بيرنلي 2-0، ليتقدم الفائز إلى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.