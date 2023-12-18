واصل باير ليفركوزن مغامرته نحو لقبه الاول في الدوري الألماني لكرة القدم على الاطلاق بعد اكتساحه اينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الالماني.



وسجل النيجيري فيكتور بونيفاس (14) والهولندي جيريمي فريمبونغ (51) وفلوريان فيرتس (57) اهداف ليفركوزن في مرمى فرانكفورت الذي كان أكرم وفادة النادي «البافاري» في المرحلة الماضية 5-1.



وعزز ليفركوزن صدارته برصيد 39 نقطة.



وهذا الفوز الثاني عشر لفريق المدرب الاسباني شابي ألونسو من اصل 15 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات أخرى ولم يخسر اي مباراة بعد في الموسم الحالي من «البوندسليغا»، رافعا سجله الخالي من الهزائم إلى 24 مباراة في مختلف المسابقات.



وصعد فرايبورغ الى المركز السادس مؤقتا بفوزه على ضيفه كولن بثنائية نظيفة.



وسجل البديلان النمساوي مايكل غريغوريتش (72) والمجري رولاند سالاي (90+5) الهدفين.



وواصل بوروسيا دورتموند هدر النقاط بتعادله أمام مضيفه أوغسبورغ 1-1 أمس الأول. وتقدم أوغسبورغ عبر قائده البوسني إرمدين ديميروفيتش (23)، وعادل دورتموند بفضل الهولندي دونيل مالن بعد تمريرة من نيكلاس فولكروغ (35).



وهي المباراة الثالثة تواليا يفشل فيها دورتموند وصيف البطل الموسم الماضي، في حصد النقاط الثلاث، حيث تعادل مرتين مقابل هزيمة.



وتراجع دورتموند الذي فاز مرة واحدة فقط في 7 مباريات بالدوري منذ أكتوبر للمركز السادس برصيد 26 نقطة.



وأعرب مدرب دورتموند إدين ترزيتش عن أسفه لضعف فريقه في إنهاء الهجمات، قائلا: «لم ننجح وهذا أمر غير مرض على الإطلاق». وتمكن لايبزيغ من الفوز على هوفنهايم 3-1، ليتقدم إلى المركز الثالث في «البوندسليغا» برصيد 32 نقطة، وعاد بوخوم إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام هوفنهايم 1-3 في المرحلة الماضية، بفوزه على ضيفه أونيون برلين 3-0، فيما خسر ماينز أمام ضيفه هايدنهايم 1-0، كما خسر دارمشتات متذيل الترتيب من ضيفه فولفسبورغ 1-0.