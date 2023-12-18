دارين العلي



قال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بالتكليف د.مشعان العتيبي إن الكويت والأمتين العربية والإسلامية فقدت بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه - قائدا حكيما مخلصا لبلده وأبناء وطنه ومعطاء للجميع من دون حدود.



وأكد العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» أن الأمير الراحل له بصمات واضحة وجلية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والإنسانية، وكانت له صفحات ناصعة في مسيرة الكويت من خلال المناصب التي تقلدها سموه، وأوضح العتيبي أن الأمير الراحل، طيب الله ثراه، حقق الكثير من الإنجازات المتميزة سواء على المستويين المحلي والخليجي أو على المستويين العربي والعالمي.



وقال إن سمو الأمير الراحل كان داعما للعلم والبحث العلمي ومشجعا للباحثين، وشمل برعايته احتفالية كان يقيمها معهد الكويت للأبحاث العلمية سنويا، وهي جوائز الإنجاز العلمي وجوائز التميز العلمي، وكان سموه، طيب الله ثراه، يستقبل باحثي المعهد الذين كانوا يستمعون لتوجيهاته ونصائحه الأبوية والتي تصب في صالح الوطن ومواطنيه.



ودعا الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الكويت بواسع مغفرته وواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وشعبه ومحبيه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.