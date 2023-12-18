قالت رئيس الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب محمد بورسلي: بقلوب يعتصرها الألم ودعت الكويت اميرها وقائدها سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، بعد مسيرة حافلة بالعطاء وقيادة البلاد بحكمة واقتدار وسعي دؤوب لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء وتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه من رقي ورخاء.



واضافت في تصريح صحافي: ترجل الفارس مخلفا إرثا عظيما من السيرة العطرة، والمعاني الانسانية الراقية جسد خلالها نموذجا نفخر به للوالد والقائد، في التواضع وسعة الصدر والصلابة والإرادة والإيثار وتحمل المسؤولية، وحب الوطن.



وقالت: رحم الله والدنا الشيخ نواف الأحمد وجزاه عنا خيرا، بحجم ما قدم من أعمال جليلة لرقي وطنه وبحجم ما تحمل من مهام جسام على عاتقه لرفعة الكويت وبقدر ما واجه وتجاوز من تحديات كبيرة للحفاظ على مكتسباته، وبقدر ما بذل من جهد في قيادة دفته الى آفاق التقدم والازدهار، مستذكرين بكل امتنان وعرفان أياديه البيضاء في رعاية ودعم أبنائه من الاشخاص ذوي الإعاقة وتسخير جميع الإمكانات لتوفير حياة كريمة لهم، سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وكريم عفوه وأن يحفظ كويتنا الحبيبة في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خير خلف لخير سلف.