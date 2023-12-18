أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان أن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، حرص على تحقيق مصلحة الكويت وإعلاء شأن شعبها.



وأضاف الثنيان أن سمو الأمير الراحل عمل على ترسيخ الاستقرار السياسي والتوافق الاجتماعي والعمل الإنساني الذي امتد لشتى بقاع العالم.



وقال «إننا إذ ننعى قائدا وأبا للكويت لنثق تماما في شموخ وصلابة البنيان الوطني الذي خلفه أمانة بأيدينا وهو ميراث سنتمسك به جميعا ونسير على هديه معاهدين والدنا وقائدنا وأميرنا الراحل على أن تبقى الكويت كما أراد قوية عزيزة متسامحة متآلفة».