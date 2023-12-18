محمد راتب



قال رئيس مجموعة الهندي العقارية في لندن عبدالله الهندي: بقلوب يعتصرها الحزن، وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى أميرنا ووالدنا، وحاكم دولتنا وحكيمها



سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ولقد رحل عن عالمنا رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وترك بصمة في دولتنا وكتب إنجازات رائعة تسجل بماء الذهب في صفحات التاريخ، مشيرا إلى



أن سموه اختتم حياته بقرار العفو عن أبنائه، وإن لذلك



دلالة عظيمة على سمو أخلاقه ونقاوة سريرته. وتابع الهندي: شارك الفقيد الكبير أبناء الكويت أفراحهم وأتراحهم،



وها قد ترجل عنا أميرنا الخلوق أمير العفو وصاحب الابتسامة التي تعلو محياه دائما.. فرحمك الله يا أميرنا وأسكنك



فسيح جناته.