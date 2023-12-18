تقدمت جمعية الكاريكاتير الكويتية بخالص العزاء في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



وقال رئيس الجمعية الزميل محمد ثلاب في بيان صحافي: ترك المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بصمة واضحة في الحياة الثقافية والفنية للكويت حيث شهدت حياة، سموه رحمه الله، مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات في سبيل رفعة البلاد وعزتها وازدهارها.



وأضاف: كان للثقافة والفنون نصيب كبير من اهتمامات سمو الأمير الراحل - رحمه الله - فهو صاحب الفضل في رعاية العديد من الأحداث الثقافية الرسمية تلك التي لايزال أثرها قائما حتى وقتنا هذا، بالإضافة إلى دعمه ورعايته وإسهاماته الكثيرة لا يمكن اختصارها في هذه المساحة، لأنها تمثل تاريخ الكويت الثقافي والفني.



وتابع: سمو الأمير الراحل كان له دور ملموس في دعم الحركة الثقافية والأدبية والتاريخية من خلال أدوار عدة مهمة كان، رحمه الله، فارسا وداعما كبيرا فيها، فقد أنجز الكثير من الاعمال والأدوار المهمة في عهده، مضيفا: كذلك نجد أن الأمير الراحل كان له دور كبير ومهم في دعم الحركة الثقافية والفنية بالكويت، فقد كان منذ شبابه ولعا بالفكر والثقافة والفن، وكان كأقرب ما يكون من المثقفين والفنانين والأدباء، وكان طوال حياته متواضعا في علاقته برجال القلم والفكر والإعلام، وكان ذا ابتسامة لا تكاد تفارق محياه.



وختم ثلاب بالقول: لقد رحل سمو أمير البلاد بجسده لكن إنجازاته البارزة ستظل مدونة في تاريخ الكويت وستبقى عطاءاته خالدة في مسيرتها وإسهاماته ومبادراته منارة للأجيال تستهدي بها لتكمل المسيرة التي بدأها وأسلافه الكرام في بناء الوطن ورفعته وازدهاره، نسأل الله الرحمة والمغفرة والسلوان لهذه الشخصية العظيمة، ونبارك لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد توليه مقاليد الحكم ونسأل الله أن يعينه وييسر أموره لخدمة الكويت ومواصلة العطاء.