نعى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر ببالغ الحزن والأسى فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وقال الجابر باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس إن الكويت والأمة العربية والعالم أجمع فقد بوفاة الأمير الراحل رمزا وقائدا حكيما كرس حياته في خدمة أبناء وطنه وأمته، مضيفا أن مسيرة سموه رحمه الله كانت زاخرة بالإنجازات والمواقف الوطنية والعربية المشرفة، مشيرا إلى أن سموه ظل متميزا طوال مسيرته بحرصه الشديد على تعزيز الفضائل والقيم والإيمان بأهمية وحدة وتكاتف أبناء الوطن جميعا لتبقى الكويت قوية بوحدة أبنائها وتلاحمهم.



وذكر الجابر أن الرياضة الكويتية في عهد سموه شهدت تطورا ملحوظا في ظل اهتمامه بأبنائه الرياضيين ودعمه وتشجيعه لهم من أجل تحقيق الإنجازات وتمثيل الكويت التمثيل المشرف في جميع المحافل الدولية، كما كان حريصا على دعم الرياضة العربية وتجمع الأشقاء العرب.



من جانبه، قال لاعب المنتخب الوطني السابق سعد الحوطي إن قلوبنا يملؤها الحزن والألم لفقد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، فقد خيم الحزن على أرض الكويت الطيبة وعلى مواطنيها والمقيمين فيها بوفاة أميرنا الحكيم المتواضع العادل المتسامح صاحب القلب الكبير الطيب الحنون.



وأضاف الحوطي ان سمو الأمير الراحل لم تغره مظاهر السلطة عن القيام بواجباته تجاه ربه والالتزام بتعاليم دينه وأدائه لفريضة الصلاة كأي مواطن عادي بسيط يذهب إلى المسجد سيرا على قدميه.



وذكر أن سمو الأمير الراحل له مسيرة طويلة وعطرة كرسها لخدمة بلده ووطنه وأمته الإسلامية بدأها من سنوات بعيدة كمحافظ لمنطقة حولي وتقلد عدة مناصب بعد ذلك وكان له من خلالها دور كبير في تحقيق الكثير من الإنجازات التي سهلت الكثير من الأمور للمواطنين، مضيفا انه كان محبا للرياضة وداعما كبيرا لها وللرياضيين.



كما أعرب المجلس الأولمبي الآسيوي عن حزنه العميق لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد. وقال في بيان: يقدم رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بالوكالة راجا راندير سينغ تعازيه العميقة، نيابة عن الحركة الأولمبية في آسيا، إلى حكومة الكويت وشعبها في هذا الوقت العصيب.