بشرى شعبان



قال نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الشؤون المالية والإدارية ودور الرعاية الاجتماعية بالإنابة خالد الحربي: نعزي والدنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأنفسنا والكويت والأمتين العربية والإسلامية بوفاة فقيدنا الغالي سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه. وتابع الحربي: الكويت كلها تبكيك يا حبيب الشعب، رحمك الله وغفر لك يا أمير العفو والإصلاح.



‏اللهم أجرنا في مصيبتنا، ونسأل الله تعالى أن يرحم فقيدنا برحمته الواسعة ويسكنه منازل الأبرار ومرافقة الأخيار ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.