بشرى شعبان



قالت أمين عام المجلس الأعلى للأسرة بالتكليف د.مريم العازمي: تلقينا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد أسكنه فسيح جناته.



وتقدمت العازمي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية، مبينة أن أمير العفو اكتسب محبة واحترام الشعوب والحكومات، وعفويته مع الجميع لا يمتلكها الكثيرون.



وأضافت: رحم الله أميرنا وقائدنا الغالي أمير العفو وجعل منزلته في عليين وألهمنا جميعا الصبر والسلوان، وقد فقدنا غاليا لن يجود الزمان بمثله، ولن ننساك أيها الساكن في كل القلوب، وكيف تغيب وكل ما حولنا شاهد على إخلاصك لوطنك ولأمتك ولكل المسلمين، ولن ننسى تواضعك وكلماتك الصادقة التي تدل على قلب طاهر وروح نقية.