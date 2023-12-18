تقدم عضو المجلس البلدي الأسبق محمد المعجل بخالص العزاء والمواساة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والحكومة والشعب الكويتي في وفاة فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، داعيا الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



وقال المعجل ان الجميع اتفق على محبة سمو الأمير الراحل أمير التواضع والتسامح والمكارم، مشيرا الى أنه أفنى حياته في خدمة الكويت وأهلها وترك بصمات واضحة في العديد من المجالات خلال المناصب التي تقلدها، مبينا أن سموه كان حريصا على تنمية وازدهار البلاد في مختلف المجالات والسعي لوضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة.