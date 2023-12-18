استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في المطار الأميري مساء أمس أخاه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم الرئيس التونسي التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



وقد كان في استقبال الرئيس التونسي على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



هذا، ورافق الرئيس قيس سعيد وفد يضم كلا من الوزير المستشار لدى الرئيس مصطفى الفرجاني والمستشار أول لدى الرئيس المكلف بالأمن القومي الأميرال عبدالرؤوف عطاء الله، وعدد من كبار المسؤولين بالجمهورية التونسية الشقيقة.