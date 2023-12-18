استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في المطار الأميري مساء أمس أخاه محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. كما قدم التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام. وقد كان في استقبال رئيس الوزراء العراقي على أرض المطار وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله. هذا، ويرافق السوداني وفد يضم كلا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية د.فؤاد حسين، ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط د.محمد تميم، ورئيس مجلس النواب بالوكالة محسن المندلاوي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية د.كامل الدليمي.

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