أبرزت وكالات الأنباء والصحف العربية خبر وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد في نشراتها على مدى اليومين الماضيين مستذكرة مآثره ومسيرته الحافلة في خدمة وطنه وامته والإنسانية عموما.



وقالت وكالة الأنباء الاماراتية «ان الكويت واصلت في عهده مسيرتها التنموية الشاملة وعززت حضورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية».



وأضافت: ترجل الأمير الراحل تاركا خلفه مسيرة حافلة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية عموما، إذ حققت الكويت في عهده قفزات تنموية واقتصادية في مختلف المجالات، كما أسهمت حكمته وحنكته في تعزيز الاستقرار والازدهار للشعب الكويتي.



وتابعت: حرص رحمه الله على تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة مع دولة الإمارات، إذ جمعته علاقة وطيدة ومتميزة مع قيادتها الرشيدة، وواصلت العلاقات الإماراتية - الكويتية في عهده تطورها في المجالات كافة تجسيدا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين ومستوى التنسيق التام بينهما حيال جميع القضايا والمستجدات العربية والعالمية، انطلاقا من وحدة المصير والمصالح المشتركة.



وقالت: عاش الفقيد وتربى في بيت الحكم، قصر دسمان، وتلقى تعليمه في مدارس الكويت المختلفة بداية في مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في الشرقية والمباركية، وقد تميز بالحرص على مواصلة تحصيله العلمي، وظلت هذه الصفة تلازمه فيما بعد وتجلت بتشجيعه لطلبة العلم في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والعالي، انطلاقا من رؤية سموه بأهمية التحصيل العلمي الذي يعتبر أساس تقدم المجتمعات ورقيها.



من جانبها، قالت وكالة الانباء العمانية (أونا): ان سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد أوجد في الكويت عهدا تنمويا جديدا ومرحلة تاريخية في مسيرة البناء والعطاء عبر خطط تنموية حديثة واكبت مستجدات العصر وتطوراته.



وأضافت: حقق الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، العديد من الإنجازات والنجاحات والإسهامات، شملت مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية.



وقالت «أونا»: عمل سموه على خارطة طريق لنجاح برنامج الإصلاح الشامل، برزت ملامحها الأساسية في التعاون الفاعل بين مجلس الأمة والحكومة، والحزم في تطبيق القانون، وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع بين فئات الشعب الكويتي، ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة.



وعلى الصعيد الاقتصادي برزت جهود الأمير الراحل منذ توليه مقاليد الحكم في تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطوير منتجاتها وخدماتها، والعمل على إيجاد فرص استثمارية تنافسية.



وقالت: سعى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد إلى تعزيز التقدم الاجتماعي الذي تشهده الكويت، وهو ما أدى إلى أن تكون الكويت الأولى عربيا في مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2021، كما حصلت على المركز الأول عالميا في مؤشر الحصول على خدمات المياه الأساسية، وفي مؤشر تغطية الرعاية الصحية وفق تقرير الازدهار لعام 2021 وغيرها من الإنجازات.



واختتمت: وعلى مستوى السياسة الخارجية، حافظ، رحمه الله، على مبادئ وقيم الديبلوماسية الكويتية، حيث انتهج سياسة خارجية متزنة ومرنة، وحرصت الكويت على إقامة علاقات متينة مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل على تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتعاون العربي، ودعم جهود المجتمع الدولي نحو إقرار السلم والأمن الدوليين والالتزام بالشرعية الدولية في إطار الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز.



من جهتها، أبرزت صحيفة الرياض السعودية مسيرة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الحافلة بالإنجاز والعطاء. وذكرت انه شغل منصب أمير الكويت لنحو ثلاث سنوات، لكنه كان منخرطا على مدى عقود في إدارة شؤون الدولة.



وأضافت: لعل أبرز أدوار سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد هو توليه وزارة الدفاع اثناء الغزو العراقي، قبل أن يتولى وزارة الداخلية ومنصب نائب رئيس الوزراء لمكافحة الإرهاب عندما واجهت قوات الأمن.



وقالت صحيفة الأيام البحرينية إن منصات التواصل الاجتماعي شهدت تدفق آلاف المشاركات التي أبنت الفقيد الراحل وقدمت أصدق التعازي والمواساة واستذكرت العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين شعبا وقيادة.



وكتبت الصحيفة تحت عنوان «نواف الأحمد الجابر الصباح.. مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات لرفعة الكويت»، شهدت حياة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات في سبيل رفعة الكويت وعزتها وازدهارها.



وبعد مسيرة مشرفة وتاريخ مجيد من المبادرات ومحطات متميزة من المناصب الرسمية، انتقل سمو الأمير إلى جوار ربه عن عمر 86 عاما مسطرا بأحرف من نور مواقف وطنية ستبقى شاهدة على رؤيته السديدة وحكمته البالغة.



وبوفاة سموه، فقدت الكويت أحد رجالاتها المخلصين الذين أسهموا على مدار العقود الماضية، في صنع تاريخها وبناء مجدها وإعلاء رايتها وقادوا سفينتها على الرغم من التحديات الجسيمة إلى شواطئ الأمن والأمان والاستقرار.



صحيفة الاهرام المصرية بدورها ابرزت خبر وداع سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد تحت عنوان «الكويت تودع أمير التسامح والإنسانية بعد رحلة حياة مليئة بالعطاء والإنجازات». وقالت: ودعت الكويت أميرها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسط حزن بالغ في كافة أرجاء الدولة والمنطقة العربية والعالم، وذلك بعد رحلة حياة مليئة بالعطاء والإنجازات، ليبقى الشيخ نواف الأحمد خالدا ليس فقط في قلوب الكويتيين، لكن أيضا في قلوب العرب والعالم أجمع بشكل عام وفي قلوب المصريين بشكل خاص نظرا للعلاقات التاريخية القوية بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي وعلاقة الأخوة التي تربطه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضافت: يشهد للأمير الراحل بكافة المستويات داخل الكويت وعلى المستوى الإقليمي والعربي والدولي بأنه رجل دولة حريص على أمته وتماسك شعبه، رحيم بهم فعال للخير كما له مواقف على المستويين الدولي والعربي خاصة نحو العمل على تماسك الأمة وتوحيد الصفوف، كما برزت أعماله خلال فترة حكمه بإصدار العديد من أحكام العفو ليكتب التاريخ عنه أمير العفو والتسامح والإنسانية.



وتابعت: كانت السياسة الخارجية للكويت في عهد الأمير الراحل تركز في جانبها الإنساني على ممارسة الدور الإنساني بمواقف متميزة وعطاءات تجلت بوضوح في دعم الشعوب العربية التي تعاني ويلات الحروب والصراعات، في اليمن وفلسطين وسورية، فسارت حملات الإغاثة العاجلة لتلك الشعوب وحافظت الكويت على حضورها الفاعل وإسهاماتها الإيجابية في دعم الدول الشقيقة والصديقة خلال فيروس كورونا المستجد، وقدمت الدعم لمنظمة الصحة العالمية في مبادرة إنسانية لمساندة جهود المنظمة في مكافحة تلك الجائحة العالمية.