القاهرة - خديجة حمودة



تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى جمهورية مصر العربية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن السفراء الجدد، هم:



٭ فوزية بنت عبدالله زينل - سفيرة مملكة البحرين.



٭ أنه دورته ريجلسن - سفيرة مملكة الدنمارك.



٭ كيم يونج هيون - سفير جمهورية كوريا.



٭ جيورج بوستينجر - سفير جمهورية النمسا.



٭ ثابت سوباشيتش - سفير البوسنة والهرسك.



٭ باولينو فرانكو دي كارفاليو - سفير جمهورية البرازيل.



٭ بيتر موليما - سفير مملكة هولندا.



٭ صالح موطلو شن - سفير جمهورية تركيا.



٭ أندريس رازينس - سفير جمهورية لاتفيا.



٭ كيموكو دياكيتي - سفير جمهورية السنغال.



٭ روزاورا ليونورا رويدا جوتييريز - سفيرة المكسيك.



٭ الحسين سيدي عبدالله - سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية.



٭ طارق علي فرج الأنصاري - سفير دولة قطر.



٭ أوليفيا توديريان - سفيرة رومانيا.



٭ دان مونيوزا - سفير جمهورية رواندا.



٭ سامينا ناز - سفيرة جمهورية بنجلاديش الشعبية.



٭ ريتشارد موتايوبا ماكانزو - سفير جمهورية تنزانيا.



٭ عبدالعزيز بن علي الشريف - سفير الجمهورية الجزائرية.



٭ خالد محفوظ بحاح - سفير الجمهورية اليمنية.



٭ اولوكبيك ماريبوف - سفير الجمهورية القرغيزية.



وأضاف المتحدث الرسمي المستشار أحمد فهمي أن الرئيس رحب بالسفراء الجدد المعتمدين لدى القاهرة، معربا عن التمنيات لهم بالتوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدا حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية، واستمرار وتيرة التنسيق والتشاور القائم بين مصر ودولهم حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.