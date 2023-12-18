

أفاد مصدر مطلع في بروكسل بأن الاتحاد الأوروبي بدأ إجراء مكتوبا للموافقة على الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، فرض حظر على توريد الماس والمجوهرات الروسية إلى بلدان الاتحاد.



وقال المصدر: «لقد بدأ الإجراء المكتوب، ويجب أن يمر بسرعة، وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في المستقبل القريب، على الأقل في بداية الأسبوع المقبل.. أصبح بدء إجراء الموافقة ممكنا بعد إزالة حق النقض النمساوي على هذه الحزمة»، بحسب وكالة «تاس».



وكانت السلطات النمساوية رفعت حق النقض ضد الحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.



وبتاريخ 11 ديسمبر، أفادت مصادر ديبلوماسية في بروكسل بأن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق على حظر بيع ناقلات النفط لروسيا في الحزمة الـ12 من العقوبات التي يجري تحديثها، والتي اقترحتها المفوضية الأوروبية، بحسب ما ذكرته «رويترز».



وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الجمعة، أن دولا غربية تستكشف سبلا لمصادرة أصول البنك المركزي الروسي من أجل تمويل أوكرانيا.



وأفادت الصحيفة بأن مسؤولي مجموعة السبع كثفوا محادثاتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية حول إنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار قيمة أصول سيادية ثابتة روسية.



والشهر الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح للمستثمرين الروس بـ«مبادلة» أصولهم المجمدة في الخارج بأخرى تابعة لشركات أجنبية مجمدة في روسيا.