القاهرة - ناهد إمام



أكد د.حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور 1.IN وكذلك 2.86.BA في مصر حتى تاريخه، مضيفا أن الوزارة تتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأميركي ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أو ميكرون والذي تمت تسميته بالمتحور 1.IN.



وتابع: يعتقد أن المتحور 1.JN له معدل انتشار كبير وقدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد والتي تم استخدامها قبل العام 2023 ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد 1.JN.



واستكمل: معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما أنه لا توجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور أوميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور والمخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير، بما في ذلك فرعه 1 IN لا تزال منخفضة.



ونصحت وزارة الصحة والسكان بالتطهير المستمر للأيدي والأسطح واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية فمن الأفضل عدم المشاركة في التجمعات إذا كنت مريضا.