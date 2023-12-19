محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده فازت بعقد مشروع إنشاء برجين سكنيين في إمارة الشاقة يقعان على جانبي مركز تياترو 2 للفنون، مشيرة إلى أن شركة أراد العقارية بدأت في بناء مساكن تياترو 2 في منطقة الجادة، وأنه سيتم إنشاء المجمع المكون من مبنيين على جانبي مركز تياترو للفنون من قبل شركة الخرافي.



وقالت «ميد» إنه من المقرر الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2024، وتتولى شركة الهندسة المعمارية المحلية دار كونسلت مهام مستشار المشروع، وكانت شركة أراد قد أعلنت الشهر الماضي عن خططها لإنشاء تياترو 2، وهو مركز جديد للفنون في مجتمع الجادة التابع لشركة أراد في الشارقة.



وقد تم تعيين شركة الهندسة المعمارية اليابانية تاداو أندو كمستشار التصميم لمركز الفنون الذي ستبلغ سعته 2000 مقعد، والذي سيمتد على مساحة 24154 مترا مربعا ويتضمن قاعة ومعرضا ومساحة للمناسبات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في عام 2027.



يذكر أن شركة تاداو أندو هي أيضا مستشار التصميم في مشروع أرماني بيتش ريزيدنسز التابع لشركة أراد في نخلة جميرا بدبي.



وفي يناير الماضي، أرست أراد عقدا بقيمة 475 مليون درهم (129 مليون دولار) على شركة الخليج آسيا للمقاولات لبناء مجمع فندق فيدا الجادة في منطقة نسيج ديستركت في منطقة الجادة.



وتغطي الصفقة تشييد 4 مبان، بما في ذلك فندق يضم 175 غرفة و255 وحدة سكنية و149 شقة فندقية في منطقة الجادة الثقافية التي تبلغ قيمتها 24 مليار درهم إماراتي. وتشكل المباني الأربعة جزءا من منطقة نسيج ديستركت التي تحتوي أيضا على متحف.