خديجة حمودة



هنأ المرشح الرئاسي حازم عمر، الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، على حصوله على ولاية جديدة من 2024 إلى 2030، داعيا الله عز وجل أن يوفقه لما فيه مصلحة البلاد والمواطنين، ومتابعا «يسعدني ويشرفني أن نقدم لرئيس الجمهورية برنامج الحملة ورؤيتها، مؤكدا استمرار حزب الشعب الجمهوري في العمل على كل ما في صالح الوطن والمواطنين».



وقال حازم عمر، في بيان أصدرته حملته الانتخابية، إنه على مدار أكثر من 30 يوما جرت خلالها الانتخابات الرئاسية 2024 عمل بكل جد وإخلاص على عرض برنامجه، واستطاع أن نصل إلى جموع المواطنين، وكان طموحه الفوز بالانتخابات من أجل تطبيق رؤيته وبرنامجه.



وقال «أقدم لكم كل الشكر والتقدير، وأؤكد لكم أننا وإن لم يحالفنا الحظ في تجربتنا الأولى بالانتخابات الرئاسية 2024 فإننا منذ اليوم سنبدأ مرحلة الإعداد للعودة وبقوة للمنافسة على كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل أفضل وأكثر انتشارا ولن نستثني من ذلك انتخابات الرئاسة القادمة 2030 التي سيسعى الحزب إلى تكليف مرشح يحدد في حينها من قبل هيئته العليا».



وأكدت الحملة أنه بعد بيان نتيجة الانتخابات فإننا نحترم ونقدر اختيارات الناخبين، ونعتز بما حققناه في الانتخابات الرئاسية 2024، فبالرغم من كونها التجربة الأولى للحزب في الانتخابات الرئاسية إلا أنها ستظل علامة مضيئة أظهرت قوة الحزب وتماسكه، والتي ظهرت جليا على الأرض، وسنعمل على الاستمرار في تدعيم الحزب والبناء على ما تحقق استعدادا للاستحقاقات الدستورية القادمة، ونؤكد أن منهجنا هو المشاركة الفاعلة وخوض الاستحقاقات الدستورية سعيا لتطبيق رؤية الحزب وبرنامجه.



وتابعت الحملة: كل الشكر لجموع المواطنين الذين سطروا مشهدا وطنيا وحضاريا.